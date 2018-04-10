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Deniz ulaşımına engeli

’da etkili olan nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar iptal olan seferlerle karşılaştı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:04
Deniz ulaşımına sis engeli

'da etkili olan deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe vapurla gitmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Meydan'da bulunan geldi. Ancak vatandaşlar burada seferlerin iptal olduğu yazısını gördü. Vatandaşlar vapur seferlerinin başlamasını bekliyor. Ayrıca yapılan açıklamada, "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

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Deniz ulaşımına sis engeli
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