Fabrikada kimyasal sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle etkilendiği değerlendirilen 38 işçi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saray Devlet Hastanesi'ndeki işçilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

28 işçinin hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hastanede tedavisi süren işçilerden biri, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, "Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı.

Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan işçiler rahatsızlandı ve hastanelere geldik" dedi. Sağlık ve AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.