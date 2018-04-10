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da : 38 işçi hastaneye kaldırıldı

'ın Saray ilçesinde otomobil camı üreten bir da meydana gelen dan etkilendiği belirtilen 38 işçi, hastaneye kaldırıldı. Saray ilçesi Çukurtyurt Mahallesi'nde otomobil camı üreten bir fabrikada, bazı işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:39
Fabrikada kimyasal sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine ya ambulanslar sevk edildi. Cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle etkilendiği değerlendirilen 38 işçi, 'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saray Devlet Hastanesi'ndeki işçilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

28 işçinin hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hastanede tedavisi süren işçilerden biri, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, "Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı.

Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan işçiler rahatsızlandı ve hastanelere geldik" dedi. Sağlık ve ekipleri, fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Fabrikada kimyasal sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı
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