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Osmaneli sından lere suçüstü

’in Osmaneli ilçesinde 5 define avcısı, kaçak kazı yaptıkları sırada ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:52
Osmaneli jandarmasından definecilere suçüstü

Kızılöz köyü ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbarını alan Osmaneli İlçe Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bursa'dan geldikleri öğrenilen E.S. İ.G., M.Y., O.A. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullandıkları çeşitli malzemeler ile bir adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna getirilerek gözaltına alındı. İfadelerin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen 5 şüpheli define avcısı, mahkeme tarafından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Osmaneli jandarmasından definecilere suçüstü
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