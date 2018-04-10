Osmaneli jandarmasından definecilere suçüstü

Kızılöz köyü ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbarını alan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bursa'dan geldikleri öğrenilen E.S. İ.G., M.Y., O.A. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullandıkları çeşitli malzemeler ile bir adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna getirilerek gözaltına alındı. İfadelerin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen 5 şüpheli define avcısı, mahkeme tarafından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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