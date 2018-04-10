Şahan Gökbakar Karacabey’e hayran kaldı

Karacabey'in en önemli değerleri arasındaki Longoz Ormanları ve Eskikarağaç Leylek Köyü'nü gezmek istediğini belirten ünlü komedyen Gökbakar'a, Belediye Başkanı Ali Özkan da eşlik etti. Gökbakar'ın Başkan Özkan'la yaptığı özçekim ise kısa sürede on binlerce takipçisinin beğenisini kazandı.

Karacabey turunda Gökbakar, Kocaçay Deltası içerisinde bulunan Karacabey Longozuna hayranlığını ifade etti. Böyle doğal yerlerin, günümüze dek bu kadar el değmemiş bir şekilde gelmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Gökbakar, buralara hep birlikte sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

Gökbakar daha sonra, Ovakorusu Ayı Barınağı ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne uğradı. Yetkililerden merkez hakkında bilgi alan Gökbakar son olarak, Eskikaraağaç'ta mola vererek, Uluabat Gölü'nün meşhur gün batımını buradan izledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gökbakar, "Başkanımız bize güzel Karacabey'i gezdiriyor. Böyle değerli bir başkanı olduğu için Karacabey çok şanslı" dedi.

Karacabey'in hem yemek kültürü hem de doğal alanları ile anılan bir yer olduğunu belirten Gökbakar, ilçe halkının bu güzelliklerle iç içe olmasından dolayı çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Ali Özkan ile olan öz çekimini, Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen Gökbakar'ın bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce takipçisinin beğenisi topladı.

