Tarihi Eyüpsultan oyuncakları yeniden canlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Marmara Üniversitesi işbirliğinde Almanca İşletme Bölümü öğrencileri, Bilgi Yönetimi dersleri kapsamında hem tarihi mirasa sahip çıkmak hem de unutulmaya yüz tutmuş tarihi Eyüpsultan oyuncaklarını tanıtmak amacıyla Ar-Ge çalışması yapacak. Üniversite öğrencileri, tarihi ve geleneksel izler taşıyan oyuncakların yeniden ihya edilmesi için röportajlar, anketler ve alanında uzmanlaşmış tasarımcılarla istişare ederek rapor hazırlayacak.

Projede yer alacak öğrenciler geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Belediyesi'nin misafiri oldu. Rehber eşliğinde Eyüpsultan'ı dolaşan öğrenciler, ilçenin tarihi hakkında detaylı bilgi aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptığı açıklamada, "Biz, Eyüpsultan'ın tarihi dokusunu, değerlerini ihya etmeye, yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Oyuncaklar da bu değerlerden bir tanesi. Aileler günümüzde çocuklarının sanal dünya ile muhatap olmalarından şikayetçi. Sanal dünya çocukların hayal dünyalarını geliştirmiyor, bu oyuncaklar ise hayal dünyalarını geliştirici özellikte. Hem hayal gücünü hem de fiziksel becerilerini geliştirici özellikleri var. Bu oyuncaklar günümüz çocuklarına aktarmamız gereken şeyler. Ayrıca günümüzdeki oyuncaklar gibi kimyasal maddelerden değil doğal hammaddelerden yapılıyor. Sağlık anlamında da çocukları koruyor. Çocuklar gruplar halinde buraya geliyorlar. Burada oyuncakları tanıyorlar ve bazı oyuncakları kendileri boyuyorlar. Bu çalışmada geleneğimizi koruyoruz, yaşatıyoruz" dedi.



GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Daha sonra Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'ne (EYSAM)geçen öğrencilere konuyla ilgili üniversite hocaları tarafından görevlendirmeler yapıldı.

Çalışma kapsamında Eyüpsultan oyuncaklarıyla ilgili neler yapılabilir, tanıtımı nasıl olmalı, yeni tasarımların yapılması gerekiyor mu, daha çok satılabilmesi için hangi hususlara dikkat edilmeli gibi çeşitli konu başlıkları ön plana çıktı.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu kapsamlı rapor daha sonra Eyup Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) ile paylaşılacak. Avrupa Birliği, Tarih Vakfı ve Eyüpsultan Belediyesi ortaklığında geçtiğimiz yıllarda Eyüpsultan oyuncaklarının yeniden canlandırılması için ev hanımlarına yönelik"Eyüpsultan Oyuncakçılığının Öğretilerek İş Sahibi Yapılmaları ve Sürdürülebilir İş İlişkileri Kurulması"projesi hayata geçirilmişti.