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Çorlu'da ölü bulunan ler dan zehirlenmiş

'ın Çorlu ilçesinde Mart ayında boş arazide telef olmuş halde bulunan 5 sokak köpeğinin, maddelerden zehirlendiği ortaya çıktı.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:03
Çorlu'da ölü bulunan köpekler kimyasaldan zehirlenmiş

Çorlu'nun Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide Mart ayında 5 telef oldu. İhbar üzerine Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden bölgeye giden veteriner, ölen 5 köpeklerde inceleme yaptı. Vücutlarında herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan köpekler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Çorlu Belediyesi Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar, yapılan incelemede köpeklerin lardan zehirlendiklerini belirlediklerini söyledi. Çavdar, "O tarihte 5 tane ölü köpek ihbarı aldık. Köpekleri bulup, burada inceleme yaptık. Bölgenin sanayi olması ve aynı zamanda zirai ilaçlamanın yapılmasıyla yapılan otopside birtakım kimyasal zehirlenmeler tespit ettik.

Hayvanlar 3-4 günlük bir süreçte ölmüşler. Kasıtlı bir zehirlenme olduğunu düşünmüyorum. Önce ishal, kusma gibi zehirlenme bulguları göstermişler ve birer ikişer ölmüşler. Kimyasal bir zehirlenme şüphesi üzerinde duruyoruz" dedi.

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Çorlu'da ölü bulunan köpekler kimyasaldan zehirlenmiş
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