AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğunluğun azaltılması ve daha iyi hizmet için fazla mesai uygulaması yapıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada ise mesai uygulaması arttırımı şu şekilde anlatıldı:

"Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz polikliniğindeki yoğunluğu azaltmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 16 Nisan Pazartesi gününden itibaren göz polikliniğinde saat 16:00 ile 19:00 arasında ek poliklinik hizmeti verecektir"

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