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AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği Pazartesi gününden itibaren fazla mesai yapacak.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:47
AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğunluğun azaltılması ve daha iyi hizmet için fazla mesai uygulaması yapıldığı belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada ise mesai uygulaması arttırımı şu şekilde anlatıldı:
" İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz polikliniğindeki yoğunluğu azaltmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 16 Nisan Pazartesi gününden itibaren göz polikliniğinde saat 16:00 ile 19:00 arasında ek poliklinik hizmeti verecektir"

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AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması
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