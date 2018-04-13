Kore gazisi Çanakkale’de toprağa verildi

Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde yaşayan, evli ve 6 çocuk babası Mehmet Karalök, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü Çan Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Kore gazisi Karalök için Nevruz Köy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale Merkez Komutanı Deniz P. Albay Necmettin Sarı, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Çan İlçe Kaymakamı Adil Karataş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necdet Erdinç, Yenice Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emin Özdemir, siyasiler ve köy halkı katıldı.

Mehmet Karalök'ün cenazesi, Yenice İlçe Müftüsü Derviş Orhan'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.