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Sultanbeyli'de domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sultanbeyli'de domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi  sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Aracında sıkışan sürücü ağır yaralandı.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 09:43
Sultanbeyli'de domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TIR'da yüklü tonlarca sebze ise yola saçıldı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu Mecidiye Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Edirne istikametinde seyreden Ali Mutlu yönetimindeki 07 Y 2575 plakalı TIR, gişelere girmeye çalıştığı sırada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Devrilme sonucu araçta buyüklü tonlarca domates yola saçıldı. Kazada TIR sürücüsü Ali Mutlu ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken ekiplerin yaptığı tmizlik çalışması sonucu yol yeniden açıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Sultanbeyli'de domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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