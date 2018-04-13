Yüz binlerce yerel tohum Nilüfer’de takas edilecek

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Yerel Tohum Takas Etkinliği'ne hazırlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü, Görükle'de bulunan Kazım Koyuncu Sokağı'nda gerçekleşecek olan 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği'nde, Türkiye'nin birçok ilinden gelecek olan çiftçiler, kurum temsilcileri, yerel tohum grupları ve vatandaşlar, ellerindeki tohumları birbirleriyle takas ederek, yerel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Yüz binlerce tohum, Bursa'nın yanı sıra Anadolu'nun herhangi bir yerinde toprakla buluşmak için el değiştirecek.

NİLÜFER BELEDİYESİ BİNLERCE TOHUMU ÜCRETSİZ DAĞITACAK

Nilüfer Belediyesi de, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elde edilen standart ve yerel tohumların, Ürünlü'de bulunan Kent Bostanları'nda tamamen ekolojik tarım koşullarında yapılan çeşit denemeleri sonucu elde edilen tohumları halkla buluşturacak. Bu kapsamda Kent Bostanları'nda yetişen, bölgeye uyum ve verimlilik açısından yüksek performans gösteren 30 çeşit tohum, etkinliğe katılanlarla paylaşacak.

Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu ve EKODER gönüllüleri tarafından hazırlanan 6 bin paket tohum ve yaklaşık 2 bin sebze fidesi de, Nilüfer Belediyesi 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği'nde ücretsiz olarak dağıtılacak.

ATÖLYELER DÜZENLENECEK

Etkinlikte ayrıca, yerel tohumun önemine ve gerekliliğine bir kez daha dikkat çekmek için "Yerel Tohum Mücadelemiz" konulu forum düzenlenecek. Etkinliğe katılacak olan Uludağ Üniversitesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile derneklerin gençlik grupları da, tohum ekim, fide dikim, mini korkuluk, çim adam, yaprak baskı, solucan gübresi, tohum topları atölyeleri gerçekleştirecek. Etkinlikte, Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği tarafından da Defne Sabunu Yapım Atölyesi düzenlenecek.