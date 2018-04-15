Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Karacabey’de 13 dilenci yakalandı

’de 13 dilenci yakalandı

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Karacabey’de 13 dilenci yakalandı

'de Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilenenlere göz açtırmadı. Zabıta ekipleri namazından sonra kent merkezindeki camilerin önlerinde önlem alarak vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp dilenen vatandaşlara izin vermedi. Cuma namazı sonrası zabıta ekipleri, cemaat dağılana kadar cami önünden ayrılmayarak dilencileri geçit vermedi. ,Yapılan operasyonda Karacabey'in işlek noktalarında ve cami çevrelerinde dilendiği tespit edilen dilenciler, ekipler tarafından birer birer toplandı. Operasyon kapsamında 13 kişi yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karacabey’de 13 dilenci yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN