Karacabey’de 13 dilenci yakalandı

Karacabey'de Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilenenlere göz açtırmadı. Zabıta ekipleri Cuma namazından sonra kent merkezindeki camilerin önlerinde önlem alarak vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp dilenen vatandaşlara izin vermedi. Cuma namazı sonrası zabıta ekipleri, cemaat dağılana kadar cami önünden ayrılmayarak dilencileri geçit vermedi. ,Yapılan operasyonda Karacabey'in işlek noktalarında ve cami çevrelerinde dilendiği tespit edilen dilenciler, ekipler tarafından birer birer toplandı. Operasyon kapsamında 13 kişi yakalandı.

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