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Science Expo’da meslekler yarışacak

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Science Expo’da meslekler yarışacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle düzenlenen 7'nci Turkish Airlines Science Expo bilim festivali, birbirinden renkli ve çekişmeli yarışmalara sahne olacak. Bursa TÜYAP Fuar Merkezi'nde 26 ila 29 Nisan tarihleri arasında yapılacak Türkiye'nin en büyük bilim festivalinde, meslek lisesi öğrencileri 'Meslekler Yarışıyor' kategorisinde hünerlerini sergileyecek. Ilıca İnşaat'ın katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte, il genelindeki meslek liselerinde öğrenim gören 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri, festivalin en iyisi olmak için çaba sarf edecek. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı meslek lisesi öğrencilerinin katılımı ile büyük bir çekişmeye sahne olacak organizasyonda; 'metal', 'makine', 'giyim üretim', 'tekstil teknolojileri', 'yiyecek içecek hizmetleri', 'elektrik' ve 'elektronik' bölümleri yer alacak.

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Science Expo’da meslekler yarışacak
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