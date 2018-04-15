Sultanlar kupayı elinden kaçırdı

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, Büyükşehir Belediyespor, taraftarının da yoğun desteğini alarak üst üste bulduğu sayılarla başladı. İlk teknik molaya 8-4 önde giren yeşil-beyazlılar, setin ikinci teknik molasını da 16-10 önde tamamladı. Teknik molanın ardından file üstünlüğü maç sonuna kadar Olympiakos takımına kaptıran yeşil-beyazlılar, son seti de 16-25 geride tamamlayarak salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından CEV Challenge Kupası'nı rakip Olympiakos'a kaptıran Büyükşehir Belediyespor, ikincilikle yetindi.



KUPAYI ASBAŞKAN MUTLUGİL VERDİ

CEV Challenge Kupası'nın şampiyonu Olympiakos, kupayı CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil'in elinden aldı. Yunanistan temsilcisine şampiyonluk madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti. Turnuvanın ikincisi Büyükşehir Belediyespor ise ikincilik madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı. Maçın MVP ödülü, Olympiakos'tan Styliani Christodoulou'ye verildi.

"İKİNCİ OLMAK DA BİR BAŞARIDIR"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa ikinciliğinin de büyük bir başarı olduğunu söyledi. Üçüncü kez kupaya uzanmak istediklerini fakat bunun gerçekleşmediğini kaydeden Başkan Aktaş, "İlk maçı 3-2 kazanmış olmamıza, buradaki ilk seti de almamıza rağmen maalesef maçı verdik" dedi. Konuşmasında coşkulu seyirciye teşekkür eden Başkan Aktaş, "Kazanmamak için hiçbir neden yoktu fakat sporda, özellikle de voleybolda kırılma noktaları var. 3 sayı farkla önde olmamıza rağmen dördüncü sette maalesef birkaç hata nedeniyle takımın morali bozuldu ve 9 sayı gibi ciddi farkla kaybettik. Ben yine de kızlarımızı kutluyorum. Elde edilen sonucun bir başarı olduğunu düşünüyorum" dedi.