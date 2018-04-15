Takıma moral yemeği

Kulüp Başkanı Ali Ay, Bursaspor yönetim kurulu üyesi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO yönetimi ile birlikte, takıma bir moral yemeği verdi. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde takımla bir araya gelen yönetim, Göztepe maçında takıma güvendiklerini ve yeni teknik adam Mustafa Er yönetiminde İzmir deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandıklarını söyledi. BTSO Başkanı ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ise kadroya güvendiklerini söylerken, Mustafa Er'e görevinde başarılar diledi.

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