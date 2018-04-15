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Takıma moral yemeği

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Takıma moral yemeği

Kulüp Başkanı Ali Ay, Bursaspor yönetim kurulu üyesi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO yönetimi ile birlikte, takıma bir moral yemeği verdi. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde takımla bir araya gelen yönetim, maçında takıma güvendiklerini ve yeni teknik adam Mustafa Er yönetiminde deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandıklarını söyledi. BTSO Başkanı ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ise kadroya güvendiklerini söylerken, Mustafa Er'e görevinde başarılar diledi.

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Takıma moral yemeği
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