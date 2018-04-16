Bozüyük’te öğrenciler yararına kermes

Bozüyük Beyazgül Anaokulu bahçesinde düzenlenen kermesin açılış törenine, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, dernek yöneticileri, Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin aileleri ve davetliler katıldı.

Kermes açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu "Bozüyük'te uzun yıllardır faaliyet gösteren Yeni Mahalle Eğitim ve Kültür Derneğimiz tarafından düzenlenen kermesimizden elde edilecek gelirler, burada yeni öğrencilerimizin Kur'an öğrenmeleri ve burada öğrendikleri adap ile hayatlarına devam etmelerine vesile olacak. Düzenlediğiniz etkinlik hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kermesin açılış kurdelesi okunan dualar ile birlikte protokol üyeleri tarafından kesildi. Ardından Bozüyük Beyazgül Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen mehteran gösterileri beğeni ile izlendi. Daha sonra kermeste kurulan standları ziyaret eden Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni Mahalle Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan kermes, kurs bahçesindeki alanda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

