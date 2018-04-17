Alican anısına çekişmeli turnuva

Özlüce Mahallesi'ndeki Konsol Oyun Evi'nde düzenlenen turnuva keyifli dakikalar yaşattı. Organizasyonda BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç, aynı zamanda BGC yönetim kurulu üyesi de olan TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile genç yaşta vefat eden Alican Tarakçıoğlu'nun babası Sefa Tarakçıoğlu da yer aldı.

Kuraların çekilmesinin ardından yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Çift maçlı sistemin ardından çeyrek final ve yarı final maçları da çekişmeli anlara sahne olurken, final maçında heyecan üst seviyeye çıktı.

Uzatmalara giden karşılaşmada rakibini yenmeyi başaran Murad Gülcemal turnuvanın şampiyonu oldu. Gülcemal'e plaketini Alican Tarakçıoğlu'nun babası Sefa Tarakçıoğlu takdim etti.

Final maçını kaybederek ikinci olan Gökhan Kanar ise başarı plaketini TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi sundu. Turnuvanın üçüncüsü olan Hakan Hogalar ise plaketini Konsol Evi'nin sahibi Ebubekir Yüce'den aldı.

