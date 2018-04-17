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Alican anısına çekişmeli turnuva

’da 2015 yılında vefat eden gazeteci anısına tarafından Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla Play-station Fifa18 turnuvası düzenlendi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:13
Alican anısına çekişmeli turnuva

Özlüce Mahallesi'ndeki 'nde düzenlenen turnuva keyifli dakikalar yaşattı. Organizasyonda BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç, aynı zamanda BGC yönetim kurulu üyesi de olan TSYD Şubesi Başkanı ile genç yaşta vefat eden 'nun babası Sefa Tarakçıoğlu da yer aldı.

Kuraların çekilmesinin ardından yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Çift maçlı sistemin ardından çeyrek final ve yarı final maçları da çekişmeli anlara sahne olurken, final maçında heyecan üst seviyeye çıktı.

Uzatmalara giden karşılaşmada rakibini yenmeyi başaran Murad Gülcemal turnuvanın şampiyonu oldu. Gülcemal'e plaketini Alican Tarakçıoğlu'nun babası Sefa Tarakçıoğlu takdim etti.

Final maçını kaybederek ikinci olan Gökhan Kanar ise başarı plaketini TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi sundu. Turnuvanın üçüncüsü olan Hakan Hogalar ise plaketini Konsol Evi'nin sahibi Ebubekir Yüce'den aldı.

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Alican anısına çekişmeli turnuva
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