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n hız kesici kasis çalışması

güvenlik amacıyla hız kesici için yol kasis çalışmasına başlandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:18
Ergene Belediyesinden hız kesici kasis çalışması

Ergene Belediye Başkanlığı, araçların hızlı bir şekilde geçmesini engellemek, yayaların ve öğrencilerin yol ve kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yürümelerini sağlamak amacıyla belirlenen program dahilinde başlatılan çalışmalarını sürdürüyor. Ergene'nin farklı noktalarında asfalt, yol ve onarım çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Caddesi 7. Sokak ve Selimiye Caddesi'nde yayaların güvenliği kapsamında kasis yapım çalışması gerçekleştirdi.

Ergene ekipleri, ilçe genelindeki okullarda ihtiyaçları karşılanmanın yanı sıra öğrencilerin can güvenliğini ve kazaların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla okulların önüne ve tehlike arz edebilecek birçok noktaya kasis uygulamasının yapıldığını kaydetti.

Caddelere hız kasislerinin yerleştirilmesi özellikle çocukların güvenliği için büyük önem taşırken, cadde üzerinde evleri bulunan vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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Ergene Belediyesinden hız kesici kasis çalışması
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