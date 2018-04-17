Mysia yolları doğaseverleri ağırladı

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Turizm Haftası dolayısıyla doğaseverleri yürüyüşte bir araya getirdi. Geçen yıl Misi-İnegazi arasında yapılan yürüyüşün ikinci etabı olarak düzenlenen faaliyete 180 kişi katıldı. Tabiat tutkunları İnegazi Mahallesi'nden Güngören Göleti'ne kadar 12 kilometre boyunca yürüdü. Akşam gölet çevresinde çadır kampı kuran doğa severler, yorgunluklarını mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme ve yumurta yarışı gibi geleneksel oyunlarla attı.

İkinci gün ise Güngören Göleti'nden Maksempınar Mahallesi'ne kadar yüründü. Doğa yürüyüşüne katılanlar, parkur boyunca ve kamp alanında kendilerine her türlü desteği sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yürüyüşün üçüncü etabı, önümüzdeki yıl Maksempınar Mahallesi ile Gölyazı Mahallesi arasında gerçekleştirilecek.

