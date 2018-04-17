Trafikte farkındalık hareketi şehre yayılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 'Şehir Paylaşmaktır' sloganıyla başlatılan Trafikte Farkındalık Hareketinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Pistil, "Farkındalık hareketi kapsamında şehrin dört bir yanında çarpıcı sloganlarla sürücülere trafik kurallarını hatırlatan billboard ve raket çalışmaları gerçekleştirdik. Sürücü kurslarına, minibüs, taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü duraklarına ziyarette bulunarak farkındalık hareketi hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Broşür ve hediyelerimizi takdim ettik" dedi. Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, "Geçtiğimiz günlerde şehrin tüm trafik paydaşlarıyla bir araya gelerek 'Trafikte Farkındalık Hareketi'ni başlatmıştık. Hareket kapsamında trafik bilincini geliştirecek, trafik kültürünü yaygınlaştıracak ve kamuoyunda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenleyeceğimizi belirttik. Türkiye'ye örnek olacak bu büyük farkındalık hareketinde amacımız; paydaşlarımızla birlikte mobilize olmak, Sakarya'mızı trafik kurallarına tam riayet edilen örnek bir şehir haline getirmektir" diye belirtti.

"BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI"

Başkan Pistil sözlerinin devamında, "Farkındalık hareketi kapsamında şehrin dört bir yanında çarpıcı sloganlarla sürücülere trafik kurallarını hatırlatan billboard ve raket çalışmaları gerçekleştirdik. AVM'lere yerleştirdiğimiz tanıtıcı materyallerle şehrin her kesimine ulaşmayı hedefledik. İlçelerimizde belirli noktalarda gerçekleştirdiğimiz stant çalışmalarında ilçe halkına trafik kullarının yer aldığı broşürler ve hediyeler dağıttık. Sürücü kurslarına ve minibüs, taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü duraklarına ziyarette bulunarak farkındalık hareketi hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Broşür ve hediyelerimizi takdim ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak Nisan ayı içerisinde tüm minibüs, taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü esnafına ulaşmayı hedefliyoruz. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize, çeşitli eğitimler ve uygulamalarla katkı sağlayacak çalışmalarımız ise devam ediyor. Şehir paylaşmaktır. Trafikte de şehrimizi paylaşmalı şehirde yaşayan herkesin birbirine karşı sorumluğu olduğunu asla unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.