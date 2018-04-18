Ayvalık’ta Büyükşehir Belediyesi’nden konser

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; Balıkesir Türk Müziği korosu sanatçıları sahne aldı.

Koronun dev ismi Şef Sıtkı Sahil'in öncülüğünde gerçekleşen konserde; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, İlçe yöneticisi Mustafa Güren, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, AK Parti İlçe gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı'nın yanı sıra çok sayıda Türk Sanat Müziği tutkunu sanatsever hazır bulundu.

Balıkesir Türk Müziği Korosu'nun 2017-2018 konser sezonunun 6. Konseri olduğu öğrenilen gecede, sahnedeki sanatçılar TSM'nin ölümsüz eserlerini koro ve solo şeklinde büyük bir başarıyla icra ederek gönüllerde taht kurdu.

Konserle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser gecesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemiz, kültürel anlamda gerçekleştirdiği program çerçevesinde Balıkesir'e ait 20 ilçede 60 ayrı etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda da Ayvalık'ta da bu akşam hazırlanan konserle de sanatseverlerimizle bir araya geldiler. Ben Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'mıza bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aylarda da kültüre ve sosyal etkinliklerimiz sürecektir." diye konuştu.