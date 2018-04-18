Engelliler Şenliği için geri sayım başladı

Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte engelli çocuklara eğitim sunan 15 özel eğitim kurumu ve rehabilitasyon merkezi yetkilileri ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris yer aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Engelli bireylere hizmet sunan özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri yetkilileri ile belirli aralıklarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızda şehrimizde yaşayan engelli çocuklarımızın ve ailelerinin mevcut durumunu ele alıyor, hizmet kalitemizi artırmak adına neler yapabileceğimiz konusunda görüş alış verişinde bulunuyoruz. Engellilere hizmet noktasında Sakarya olarak birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz" dedi.

Yüce sözlerinin devamında, "Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yaklaşık 2 bin vatandaşımızın katılımıyla 'Engelliler Şenliği' programı düzenliyoruz. Bu programı birlikteliğimizi artırmak adına, şehrimizdeki tüm özel eğitim merkezleri ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Engelsiz sahne gösterilerinin, sergilerin, oyun alanlarının olduğu şenlik programımız ile ilgili olumlu dönüşler almak, ailelerin gözlerindeki mutluluğu görmek her defasında ne kadar önemli ve özel bir alanda hizmet verdiğimizi bizlere hatırlatıyor ve yeni projeler üretme isteğimizi pekiştiriyor. Bu yıl da Engelliler Şenliğimizi 10 Mayıs tarihinde gerçekleştireceğiz. Programımızın detaylarını önümüzdeki günlerde tüm halkımız ile paylaşacağız" dedi.

