Havran Mesleki Eğitim Merkezi adım adım başarıya ilerliyor

Kurum Müdürü Yılmaz Tonel'in karşıladığı Havran Kaymakamı ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü kurumda incelemelerde bulunmasının akabinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle düzenlenen kitap okuma etkinliği sonrası son derece samimi bir şekilde sohbet eden Havran Kaymakamı, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin topluma katkısının ne denli önemli olduğunu belirterek ülkenin nabzının attığı esnaf işyerlerinin alt yapısının Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden geçtiğini belirtti. Başarı olgusunun, her bireyin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasına bağlı olduğunu söyledi ve her fırsatta öğrencileri iş yerlerinde ziyaret edeceğini belirtti. Öğrencilerle meslek dalları, sosyal medya kullanımının önemi ve zararları üzerine yapılan sohbetin ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü daha sonra hatıra fotoğrafı çekinerek kurumdan ayrıldı.

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