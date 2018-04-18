Karaciğer ve böbrekleri hastalara umut oldu

Balıkesir'de bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine başvuran 70 yaşındaki S.E.'nin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hasta yakınlarına organ bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı. Yakınlarının onay vermesinin ardından Bursa Organ Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Hastaneye gelen cerrah ekibi ile merhumun böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alınarak Bursa'ya gönderildi.

Öte yandan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde bir haftada üçüncü organ nakli işlemi gerçekleşmiş oldu.