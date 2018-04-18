Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar aralıksız sürüyor

Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamlığı tarafından geliştirilen ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın girişimleri ile hızlı bir yol katedilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) kurulmasında görev alan müteşebbis kurumlar değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Edremit Ticaret Odası toplantı salonunda TDİSOB kurulmasında görev alan müteşebbis kurumlar bir araya geldi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından geliştirilen; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla desteklenen projenin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için müteşebbis kurumlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında; Edremit TDİSOB kurulmasının aşamaları, yapılacak çalışmalar ile birlikte karşılaşılan sorunlar ve muhtemel riskler görüşüldü. Toplantıya, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda; Edremit Kaymakamlığı ve İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) sunumu gösterildi.

Akabinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından Edremit'te kurulacak TDİOSB ile ilgili konuşmalar gerçekleştirildi.

Edremit TDİOSB kurulması ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı: "Edremit'te turizm ve tarım sektörü lokomotif sektörlerden olup bu sektörlerin çeşitlendirilmesi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda ilçemizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) kurulmasının oldukça faydalı olacaktır. Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı'nın destekleriyle kuruluş aşamasında çok hızlı yol kat ederek bugün ki aşamaya geldik. Başta Balıkesir Valiliğimiz olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi müteşebbis kurumlar olarak projemizde yer almışlardır. İlçemizin coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve jeotermal enerji kaynağı potansiyelini özellikle tarımsal ekonomiye kazandırabilmek adına öncelik verdiğimiz konulardan biri olan TDİOSB'nin kurulmasıyla; ilçemizde 1000 kişiye istihdam, 4 milyon adet zeytin fidanı üretimi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi , 50 milyon adet mevsimlik çiçek, üretimi ile ilçe ekonomisine 120 milyon TL katlı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda projemizi destekleyen Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu, Valimiz Ersin Yazıcı'ya, Büyükşehir Belediye

Başkanımıza ve diğer kurumlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.