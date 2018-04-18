Türkiye, Bilim Merkezine akın etti

Gebze Teknik Üniversitesinin düzenlediği "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" kapsamında 13 farklı ilden Kocaeli'ne gelen lise öğrencileri, Kocaeli Bilim Merkezini ziyaret etti. Merkez'deki 200'e yakın bilim düzeneğini inceleyen çoğunluğu meslek liseli öğrenciler, alana hayran kaldı. Bilim Merkezini 3 gün boyunca bin 225 misafir öğrenci ziyaret etti.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin 11-14 Nisan tarihlerinde düzenlediği "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" kapsamında ilimize gelen bin 225 lise öğrencisi, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. 13 farklı ilden Kocaeli'ne teknoloji zirvesi için gelen öğrenciler, 3 günlük programla gruplar halinde Bilim Merkezi'ndeki düzenekleri ve atölyeleri inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler eski SEKA Fabrikası'nın restore edilerek bir bilim merkezine dönüştürülmesine büyük ilgi gösterdi.

Öğrenciler, algı ve gerçeklik, dinamik dünya sergilerindeki bilimsel yasaların oluşma sürecini gözlemleyerek deneyimledi. Meslek lisesi öğrencileri, Kocaeli Bilim Merkezinde özel tasarlanmış 200'e yakın deney düzeneğini de inceledi. Bilimsel Atölyeleri gezen öğrenciler, optik illüzyon, yanardağ modeli, hücre modeli gibi birçok düzenek hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile kurulan Türkiye'nin en büyük Endüstriyel dönüşüm projeleri içinde yer alıyor. Kapalı ve açık alan olarak toplamda 18 bin 650 metre kare alanda hizmet verilen merkezi aylık ortalama 18 bin kişi ziyaret ediyor. Dünyanın en büyük bilim merkezi olan Amerika' daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında yürütülen merkezde 215 düzenek bulunuyor. Merkezde dinamik dünyamız, algı ve gerçeklik galerisi, bilimin sultanları galerisi ve su alanı olmak üzere 4 galeri alanı mevcut.

Uygulamalı eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarında her yaştan ilgililere Fen teknoloji, bilişim, mekatronik eğitimleri veriliyor. 50 farklı atölye programları ile 2017 yılı içerisinde 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi. 50 dakika süren atölye çalışmalarında, öğrencilerin okullarda eğitim aldıkları fen derslerini uygulama fırsatı buluyor.

Türkiye' de ilk kez Kocaeli Bilim Merrkezi'nde uygulanan laboratuvar, Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, INTEL ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kuruldu. Her yaştan gruplara yazılım, kodlama ve 3D yazıcı eğitimlerinin verildiği merkezde, kendi akıllı sistemini üreten, kendi dronunu yapan nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Aylık belirli saatler ve kur sistemi oluşturularak katılım sertifikaları verildiği atölyede projenin okullarda yaygınlaştırılması için öğretmen eğitimleri de veriliyor. Özellikle bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredata kodlama derslerini eklemesiyle merkez, çevre civar illerden de ciddi talep görüyor.

