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Vali Yazıcı şehit ailesini ziyaret etti

Valisi Ersin Yazıcı, 12 Mart 2018 tarihinde Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Göksel Koç'un Edremit'te yaşayan ailesini ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:54
Vali Yazıcı şehit ailesini ziyaret etti

Vali Yazıcı, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehitlerin emanet olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olacaklarını, kapılarının da her zaman şehit aileleri ve gazilerimize açık olduğunu dile getirdi.

Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yazıcı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatan için eşlerini, evlatlarını şehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, şehidimizin ailesine zeytin fidanı ile Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti.

Ziyarette Vali Yazıcı'ya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da eşlik etti.

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Vali Yazıcı şehit ailesini ziyaret etti
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