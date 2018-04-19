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'da korsan araçlara sıkı denetim

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, öğrenci ve fabrika servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:24
Bursa'da korsan araçlara sıkı denetim

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Büyükşehir sınırları içerisindeki öğrenci ve fabrika servislerine yönelik denetimlerini artırdı. Servis araçlarının genel kontrollerini yapan ekipler, 'özel harf grubu plakası olup' ticari faaliyet gösteren fabrikaların güzergah izin belgelerinin usul dışında kullanılmasına göz açtırmıyor.

Denetimlerle servis taşımacılığı işinin daha güvenli hale getirilmesini ve gerçek anlamda bu işle uğraşanların haklarını korumayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç, korsan taşımacılık ile haksız rekabet ve kazancın önlenmesini istediklerini söyledi. merkezde şu anda 3 bin 954 adet S plakalı servis aracının hizmet verdiğini vurgulayan Karakoç, "Servis araçlarında S plaka bulunması zorunludur. S plaka harici sivil plakayla korsan taşımacılık yapmak yasaktır. Son bir ay içerisinde korsan taşımacılık yaparak şehir merkezine giren ve güzergah harici çalışan 260 aracı tespit ettik. Bu araçlara, Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre yasal işlem uygulandı" dedi.

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Bursa'da korsan araçlara sıkı denetim
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