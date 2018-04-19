En çok talep gören çuha çiçeği

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'da ev ve süs çiçekleri satışa sunulurken, rengarenk çiçeklere fiyatı geçen seneye göre daha aşağıda olması vatandaşların yüzünü güldürüyor. Vatandaş tarafından en çok talep gören çuha çiçeğini olduğunu anlatan Rahmi Çelik, "Elimizde saksı ve bahçe çiçekleri var. Fiyatlarımız çok uygun satışlarımız çok güzel devam ediyor. Artık 1 TL'ye, 2 TL'ye, 5 TL'ye çiçek bulabilir vatandaşlarımız. En çok sattığımız çiçek çuha çiçeği. En çok onlar rövanşta ve bayanlarımız en çok alıyor. Bu çiçek şuan tam mevsimi olması sebebiyle tanesi 1 TL'ye satıyoruz. Yine kaktüslerimiz mevcut onlar da aynı 3 ile 10 TL aralığında. Bu yıl fazla kış olmadığı için yer gök çiçek. Bu yaz bütün evler rengarenk olacak" dedi.

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