İş hayatına hazırlık ve iş arama teknikleri SAÜ'de konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe eğitmen ve kariyer koçu Sinem Işık konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere mezun olduktan sonra iş arama sürecinde karşılaşabilecekleri engelleri anlatan Sinem Işık, "Mezun olduktan sonra birçok engelle karşılaşacaksınız ama bunları aşmak zor değil, çaba, farkındalık, emek ve doğru yöntemler engelleri aşmanızı sağlayacaktır. İş hayatında yeni mezunlara çok istekli iş verilmiyor, bu anlamda biraz ümitsizliğe kapılabilirsiniz. Bu konuda en önemli şey deneyim kazanmaktır. Torpil olmadan iş bulamam diye düşünmek çok yanlış bir tutum. Torpil olmadan iş bulamadığını düşünen arkadaşlara katılmıyorum, çevremde torpil olmadan kendi emekleri ile bir yerlere gelen bir sürü insan var" dedi.

Üniversitelerin giderek çoğalması ve mezun sayısının artmasıyla birlikte iş bulmanın zorlaştığını belirten Işık, "İş aramak artık meziyet gerektiren bir şey. Farkında olmak ve doğru adımları atmak önemli. Her şeyi doğru yaparsanız başka şeylere gerek kalmaz. İş arama süreniz uzadıkça çevrenizdekilerden de tepki almaya başlayacaksınız. İnsanlar size iş konusunda sorular soracaktır. Bu durum da sizin üzerinizde psikoloji baskı oluşturacaktır. Bu duruma da hazır olup savaşmanız gerekiyor. Bu konuda baskı yapan insanlara fırsat vermemeniz gerekiyor, yoksa mülakat ve iş arama süreçlerinde sizin olumsuz etkilenmenize sebep olacaktır. Birçok başvuru yapacaksınız fakat bunlardan sınırlı sayıda geriş dönüş olacaktır. Bu başvurulara geri dönüş olmadığı zaman siz alanınız dışındaki işlere de başvuru yapacaksınız. Başvuru sayınız arttıkça geri dönüş sayısı da azalacaktır çünkü odaklı bir başvuru yapmamış oluyorsunuz. Bu tarz şeyleri yaşamamak için odaklı başvuru yapmak faydalı olacaktır. Mülakatlara gireceksiniz, çoğu yine olumsuz sonuç verecektir. Hatasız olduğunuzu düşüneceksiniz fakat ufak bir hata karşı tarafta olumsuz bir etki oluşturacaktır. O nedenle bu mülakat konusuna da hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.

İş bulma sürecinde, kişinin kendisine önceden hedefler koymasının öneminin altını çizen Işık, "İstemediğiniz, sevmeyerek yaptığınız bir iş çok kötü bir durum. Özel hayatınızı, aile hayatınızı, sosyal hayatınızı kısacası bütün hayatınızı olumsuz etkileyecek bir durum. Bu nedenle alan seçimi konusunda doğru seçimler yapmanız lazım. Eğer bir hedefiniz varsa, not ortalamanızın hiçbir önemi yok. Ne istediğini bilmek, odaklı ilerlemek daha önemli. Kısacası mezun olmadan önce ne yapmak istediğimizi, hedeflerimizi net bir şekilde belirlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İş bulma sürecinde ve iş hayatında kişinin kendisini tanımasının ve geliştirmesinin önemine değinen Işık, "Kendimizi tanımazsak, ne iş hayatında başarılı olabiliriz ne de doğru bir alan seçebiliriz. O yüzden her şeyden önce kendimizi tanıyıp, kişisel farkındalığımızı kazanmamız gerekiyor. Bu farkındalığı kazanmak için de kişisel gelişim kitapları okuyabilirsiniz, kendinize testler uygulayabilirsiniz. Düşük ücret politikaları da diğer bir sorun olarak karşınıza çıkacak. Ama bu konuda ücret odaklı değil de o pozisyon size ne katar, kendinizi ne kadar geliştirebilirsiniz, bunlar öncelikleriniz olmalıdır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.