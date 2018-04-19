Kocaeli’de kağıdın serüveni konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde 18 Nisan Türk Kağıtçılık günü nedeni ile bir panel gerçekleştirdi. Panelde akademisyenler Mehmet Ali Kağıtçı'nın hayatı ve Türkiye'de kağıdın serüveni ile ilgili sunumlar yaptı. Panel'de ilk olarak 'Dünya ve Türkiye'de Kağıtçılığın Tarihçesi' adlı sunumuyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Gürboy, katılımcılara bilgiler verdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Celil Atik, 'Modern Yöntemlerle Kağıt Hamuru ve Kağıt üretim Teknikleri' sunumuyla önemli ayrıntılar aktardı.

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, 'Günümüz Türkiyesi'nde Kağıt Sanayi' konulu sunumunda Türk kağıt sanayisi hakkında bilgiler aktarırken, 'Mehmet Ali Kağıtçı'nın Hayatı' sunumu ile Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Özkurt Sivrikaya ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Şirin, Mehmet Ali Kağıtçı'yı anlattı.

İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin de katılım sağladığı panel sonunda katılımcılar, Kağıt Müzesi El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde kağıt üretimi yaptı.