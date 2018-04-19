Kocaeli'nde Tataristanlı çocuklara Kocaelispor atkılı karşılama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için 41 ülkeden 1000 çocuk Kocaeli'ye gelmeye devam ediyor. 3 bin kilometre mesafeden kente gelen Tataristan grubuna İzmit Emek Dayanışma Ortaokulu'nda Kocaelispor atkılı karşılama yapıldı. Tatar çocuklar sıcak karşılamadan çok memnun kalırken festival süresince bir arada olacakları arkadaşları ile tanıştı.

Atatürk Havaalanından karşılanıp İzmit Emek Dayanışma Ortaokulu'na geçen Tataristan grubu burada evlerinde misafir olacakları Türk çocukları ve aileleri ile buluştu. Ailelerin Kocaelispor atkısı hediye ettiği Tatar Türkü çocuklar, sıcak karşılamadan memnun kaldıklarını dile getirdiler. Çocuk Festivalini heyecanla beklediğini ifade eden Tatar öğrenci Matykova Polina, "Türkiye'ye geleceğim için çok sevindim. Bu festivalin çok güzel geçeceğini umuyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde dikkatimi çeken çevrenin temiz olması idi. Her yer çok temiz. Kocaeli yemyeşil ve her yerde çiçekler var. İnsanlar sıcakkanlı ve misafirperver" dedi.

Tataristan'dan gelen arkadaşıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Emek Dayanışma Ortaokulu öğrencisi İlke Koza ise, "Umarım 23 Nisan ikimiz için de güzel geçer. Arkadaşımla oyun oynamak isterim. Beraber odamı paylaşacağım. Onunla resim yapmayı çok istiyorum. Festivalde de birçok etkinliğe beraber katılacağız. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Emek Dayanışma Ortaokulu Öğrencisi İlke Koza'nın anneannesi emekli Öğretmen Güldalı Aykut "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu hayata geçirdikleri için. Ben de böyle bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum. Çocuk bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor ama bu yıl benim için daha başka olacak. Çünkü ben ilk defa torunumla birlikte evime yabancı bir öğrenciyi misafir edeceğim" şeklinde konuştu.