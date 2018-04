Mesnevi Okumalarında son ders zili çaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'nin Mesnevi okumaları dersinin öğretmeni Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük, mesnevi okumalarının bir gelenek olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi himayesinde mesnevi dersleri gerçekleştirdiklerini aktaran Küçük, katılımcıların isteği üzerine Ramazan ayına kadar her Perşembe günü derslerin süreceğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Küçük, "Mesnevi okumaları bir gelenektir. Biz de yaklaşık on yıldır Büyükşehir Belediyemizin himayesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın destekleriyle mesnevi dersleri yapıyoruz. Bu derslerde katılan dostlara Mevlana'nın bir insan-ı kamil olarak gönül dünyasından taşan irfanını mesnevi vasıtasıyla paylaşmaya çalışıyoruz. On yıldır devam eden derslerde bugüne kadar altı cilt ve yaklaşık 26 bin beyit olan Mesnevi'nin Dördüncü cildinin ortalarına kadar gelebildik. Bu sene de mesnevi yolculuğumuzu bu hafta itibariyle tamamladık fakat katılımcıların isteği üzerine Ramazan ayına kadar her Perşembe Büyükşehir Akademi'de derslerimizi sürdüreceğiz. Buradan bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

Öğrenmenin yaşının olmadığını dile getiren ve kursun katılımcısı olan Ahmet Cehdi Akan ise, "Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek bu mesnevi kursuna kayıt oldum. Burada üçüncü senem. Değerli hocalarımız sayesinde burada Allah'ın yolunda ilerlemenin ve doğru yolu bulmanın gayreti içerisinde derslerimize devam ediyoruz. Bizlere bu imkanı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Derslerimizin devamını istiyoruz. Herkesin bu kurslardan faydalanmasını diliyorum" diye konuştu.

Kurstan çok memnun olduğunu söyleyen Faik Kıvanç da, "İki senedir mesnevi derslerine devam ediyorum. Hocamız öncesinde Kuran-ı Kerim, sünnet ve sonrasında Hz. Mevlana'nın mesnevisi üzerinden her hafta bir konu belirleyip o konu ile alakalı kıssalar anlatıyor. Kurstan çok memnunum. Buradan öğrendiklerimiz bize gündelik hayatta yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Son olarak kursa koşa koşa geldiğini söyleyen Güzide Gülizar Akan, "Kursa katıldığım için çok mutluyum çünkü bir arayış içerisindeydim. İlmin sonu yoktur. Her zaman her yaşta ilmi aramak lazım. Değerli hocamız bize katkılarıyla engin denizlere götürüyor. Ben buraya her hafta koşa koşa geliyorum. Dersin olduğu zamanlar çok mutlu oluyorum. Belki ertesi gün dünyanın gayesine düşüyoruz ancak biz burada bir edep çevresinde yaşamayı öğreniyoruz" şeklinde konuştu.