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Bakan Canikli vatandaşın ayakkabısını boyadı

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sokaklarda yürüdü ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayakkabı boyacılarının yanına giden Bakan Canikli, çocukken boyacılık yaptığını ifade ederek, bir vatandaşın ayakkabılarını boyadı. Döner kesmeyi de ihmal etmeyen Canikli, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:50
Bakan Canikli vatandaşın ayakkabısını boyadı

Balıkesir'de astsubay öğrencilerinin yemin merasimine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ardından Balıkesir Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ersin Yazıcı'nın misafiri oldu. Valilikten çıkarak şehrin en işlek caddelerinde yürüyen Bakan Canikli, esnaf ile sohbet etti. Ustanın elindeki döner bıçağını alan Canikli, döner kesti.

Zağnos Paşa Camii yakınlarında ayakkabı boyacılarını gören Milli Savunma Bakanı Canikli, çocukken boyacılık yaptığını söyleyerek, eline fırça ve boya aldı. Bir vatandaşın ayakkabılarını boyayan Canikli, vatandaşa memnuniyetini de sormayı ihmal etmedi.

Canikli, daha sonra cuma namazı için Zağnos Paşa Camii'ne girdi. Bakan Canikli'ye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan eşlik etti.

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Bakan Canikli vatandaşın ayakkabısını boyadı
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