Çocuk başkanın ilk talimatı yeşil alanların artırılması oldu

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık makamında Şehit Ozan Özen Ortaokulu öğrencileri Havvanur Çabukyüksel ile Kerem Pat'ı kabul etti. Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Havvanur Çabukyüksel, ilk iş olarak Bolu'da yeşil alanların daha da çoğaltılması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.

"YEŞİL ALANLARI DAHA DA ARTTIRIN"

Ziyarette Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan 6. sınıf öğrencisi Havvanur Çabukyüksel, Bolu Belediyesi'nin yenilenebilir enerji üretimi konusunda gerçekleştirdiği projeleri oldukça beğendiğini dile getirerek, özellikle güneş panelinden enerji üretimi tesisinin daha da artırılarak devam etmesini istedi. Çocuk başkan Havvanur Çabukyüksel ayrıca yeşil alanların daha da artırılmasını konusunda Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın'ı arayarak talimat verdi.

"SİZLERE YAŞAMINIZ BOYUNCA BAŞARILAR DİLERİM"

Ziyarette ayrıca, öğrencilerle sohbet ederek geçmişte öğretmenlik yaptığını da anlatan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Sizlere yaşamınız boyunca sonsuz başarılar dilerim. Başarılı olmak için her türlü imkana sahipsiniz. Eğer geleceğe umutla bakarsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından çocuklara eğitim seti hediye edildi.