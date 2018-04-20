Darıca’da söz çocukların

Dede Korkut İlköğretim Okulu öğrencileri Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı ziyaret etti. Ziyarette okul müdürü İsmail Hakkı Taç ve öğretmenler yer aldı. Öğrenciler Başkan Karabacak'a çiçek takdim ederek ilçede çocuklar için yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Karabacak, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederken, başkanlık koltuğunu bir süre çocuklara devrederek, çocukların Darıca ile ilgili projelerini dinledi. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için çalıştıklarını dile getiren Başkan Karabacak, "İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerin içinden çıkacak olan pırıl pırıl gençler ilçemizi ve ülkemizi yönetecekler. Sizlerin en iyi koşullarda yetişmesi adına hükumetimiz ve yerel idareciler olarak bizler gece gündüz çalışıyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemize hep birlikte hizmet ediyoruz. İnşallah sizlere daha güçlü, daha modern ve yaşam koşullarının daha iyi olduğu bir ülke bırakacağız. Sizlerde şimdiden daha çok çalışarak ülkemizi daha ileriye taşımak için çabalamalısınız. Nazik ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor, derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.