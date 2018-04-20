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İlçe Emniyet Müdürü Bölükbaşı, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı, Belediye Başkanı Münür Şahini makamında ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:49
İlçe Emniyet Müdürü Bölükbaşı, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti

4.Sınıf Emniyet Müdürü olan Fatih Bölükbaşı geçtiğimiz haftalarda göreve başladı. Emniyet Müdürü Bölükbaşı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Osmaneli genelindeki çalışmaları ve denetimleri hakkında Başkan Şahin'e kısaca bilgi verdi. Fatih Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürlüğünde Şube Müdürü iken Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hizmet kalitesi ve başarısı gün geçtikçe artmaktadır. Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız şu günlerde İlçe Emniyet Müdürümüzün ziyareti bizim için çok kıymetlidir. Geçtiğimiz haftalarda ilçemizde göreve başlayan müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyor, Osmaneli'mize hoş geldiniz diyorum. Osmaneli Belediyesi olarak her zaman İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün çalışmalarını destekledik. Bundan sonra da Allah birliğimizi dirliğimizi daim etsin, vatanımıza birlikte hizmet etmeyi bizlere nasip etsin." dedi.

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İlçe Emniyet Müdürü Bölükbaşı, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti
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