Kartepe yaza hazırlanıyor

Kartepe'nin cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarını hedef alan çalışmada yabani otların temizliği ile görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamda Uzunçiftlik Mahallesi'ndeki Hasanpaşa Okul bahçesinde ve Rahmiye Mahallesi'ndeki mezarlık içinde yabani otları temizlediler.

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Belediye ekipleri yeşil alanlarda, yerleşimin yoğun olduğu bölgeler ile ana arter yollar ve bağlantılı ara arter yol kenarlarında yabani otları biçerek temizledi. Belediye ekipleri Derbent Mahallesi genelindeki çalışmalarında da yol kenarlarında ve yeşil alanlardaki diken, çalı ve böğürtlen öbeklerinin temizliğini yaptı.

Kamusal alanları hedef alan düzenlemeler çerçevesinde ekipler, peyzaj çalışmalarını Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde devam ettirdi. Kartepe'nin modern görüntüsüne katkı vermek amacıyla ekipler yeni yeşil alanlar oluşturuyor. Bu kapsamda kamu kurumları çevresindeki boş alanlara toprak dolgusu yapılıyor.