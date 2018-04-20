Yaz tatili BUSMEK’le dolu dolu

Yaz aylarında vakitlerini verimli şekilde geçirmek isteyen 16 yaş üstü bireyler, 100'den fazla branşta verilecek eğitimlerden istifade edebilecek. Katılımcılar bir yandan kendilerini geliştirirken diğer yandan sosyalleşerek boş vakitlerini değerlendirme imkanını elde etmiş olacak.

BUSMEK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaz kursları ön kayıtlarının 17 Nisan-25 Haziran tarihleri arasında BUSMEK şubelerinden ya da BUSMEK internet adresinden 'online olarak' yapılabileceği ifade edildi. Açıklamada, 25 Haziran'da başlayacak derslerde başarılı olanların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alabileceği kaydedildi.

YAZ KURSLARI 16 YAŞ VE ÜSTÜ BRANŞLAR

Aerobik, fitness, pilates, step, Antep ajuru, basit nakış iğne teknikleri, beden dili ve etkili iletişim, bilgisayar kullanımı, bilgisayarda hızlı klavye kullanımı, bilgisayarlı moda tasarımı, bilgisayarlı modelistlik, bilgisayarlı stilistlik, boyacı-Çini işlemeci, cilt temizliği ve bakımı, çeyiz ürünleri hazırlama, çocuk abiye dikimi, dantel anglez, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, dekoratif örtü dikimi, deri aksesuar yapımı, deri çanta yapımı, diksiyon, diyet yemekleri, dolgu oyuncak bebek yapımı, drama, ebru, eğitimde oyun etkinlikleri, el ve ayak bakımı, el ve çivi İle takı yapma, elde aplike, elde stilistlik, filografi tekniği, firkete oyası, fotoğraf çekimi, fön çekme teknikleri, fön ve geçici saç şekillendirme, geleneksel Türk mutfağı, geri dönüşüm ev aksesuarları, guaj boya resim, gümüş kazaz örücülüğü, gümüş takı işlemeciliği, hazır gereçlerle yapılan nakışlar, Hüsn-ü hat, iğne oyası, ileri excel geliştirme ve uyum eğitimi, ipek kozası el ürünleri, iş ve sosyal hayatta iletişim, işaret dili, kadın bluz dikimi, kadın elbise dikimi, kadın giysileri kalıp hazırlama, kadın temel etek dikimi, kadın yelek dikimi, kanaviçe, kara kalem, keçe aksesuar yapımı, kumaş çanta yapımı, Kuran-ı Kerim tecvitli okuma, makyaj yapma teknikleri, mandala takı yapımı, miyuki takı yapımı, muhasebede veri tabanlı program kullanma ve uyum eğitimi, mülakat teknikleri, ofis programları kullanımı, Osmanlı Türkçesinde kolay metinler, Osmanlıcada Türkçe kelimelerin imlası, örgü çeşitleri, özel gün ve nikah şekeri hazırlama, personel bordro ve özlük işleri eğitimi, pratik Arapça, pratik Fransızca, pratik İngilizce, reçel, marmelat, konserve, salatalar ve mezeler, sayısal resim işleme-photoshop geliştirme-uyum eğitimi, standart Türk klavyesi, sulu boya resim, sütlü tatlılar, şirketler muhasebesi, şiş ve tığ örücülüğü, tel kırma, temel Almanca, temel Arapça, temel fotoğrafçılık, temel İngilizce, temel muhasebe, temel saç kesim teknikleri, turistik ve hediyelik eşyalar yapımı, üç boyutlu şekillendirme-kağıt rölyef, 'Wayuu' çanta yapımı, yağlı boya resim, yaş pasta yapımı, yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi ve zumba.