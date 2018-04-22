Başkan Edebali kararlı: Yıldırım dönüşecek

Bursa'nın en büyük ikinci ilçesi olan Yıldırım'ın kaderi kentsel dönüşümle değişiyor. Kaçak ve çarpık yapılaşma nedeniyle yaşanmaz hale gelen 700 bin nüfuslu ilçede kentsel dönüşümle birlikte kazandırılan modern yaşam alanları sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes almaya başladı. Tüm zorluklara ve engellemelere rağmen Yıldırım'ın dönüşümünü tamamlamakta kararlı olduklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, göreve geldikleri fotoğrafla şimdiki fotoğrafa bakınca ilçedeki değişimin gözler önüne serildiğini söyledi. Kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'ye nasıl örnek olduğunu Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali SABAH gazetesine anlattı. Çocukların asfalt üzerine koydukları taşları kale yaparak futbol oynadıkları günlerden kurtarıp en modern spor tesislerine taşımayı başardıklarını belirten Başkan Edebali, ilçe halkına yakışır yaşam alanları oluşturduklarını belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinin parmakla gösterilir olduğun ifade eden Edebali, her dönüşüm projesinde vatandaşlarla yüzde 80'lik bir anlaşma oranı sağladıklarını belirtti. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak kentsel dönüşüm uygulamalarının en önemli projeleri olduğunu belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizin 3 bin 200 hektarlık planlanabilir alanının, bin 125 hektarlık kısmını kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik. Devam ettirdiğimiz kentsel dönüşümde, fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken diğer taraftan da kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin merkezi haline geliyor" diye konuştu. Hem fiziksel hem de sosyal açıdan kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile Yıldırım'ı geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Başkan Edebali, "750 bine yakın nüfusuyla Yıldırım'da kentsel dönüşümde insanların yaşamına uygun alanlar oluşturamazsak tam anlamıyla başarıyı yakalayamayız. Yıldırım'daki en önemli amacımız insanların mağdur olmayacağı, güvenli ve modern konutlarda yaşayacağı bir dönüşüm hamlesini tam anlamıyla gerçekleştirmek" diye konuştu.

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇAĞ ATLATIYOR

Yıldırım'daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, 'Yeni Yıldırım' yolunda en önemli adımlardan birisinin Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyleyerek, "Yıldırım'ın en büyük dönüşüm projesi olan Mevlana-Ulus projesinin inşaatı devam ediyor. İlk etap olan 850 konutu Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bölgelerimizde de planlama çalışmalarını tamamlayarak uygulama safhasına geçiyoruz. Yiğitler, Teferrüç, 152 Evler, Beyazıt, Esenevler, Eğitim, Ortabağlar, Güllük, Sinandede, Sıracevizler, Yediselviler, Şükraniye, Değirmenönü, Karapınar, Ertuğrulgazi, Şirinevler ve Vatan mahallelerimizde planlama çalışmalarını tamamladık. Uzlaşma görüşmelerini devam ettirerek insanlarımıza mağduriyet yaşatmadan gönüllü dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.



TARİHİ ŞEHİR MERKEZİ AYAĞA KALKIYOR

Türkiye 'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile tarihi ve sivil mimari örnekleri Yıldırım'da ayağa kaldıracaklarını aktaran Başkan Edebali, "Kadim medeniyetimizden güç alarak başlattığımız ve ilçenin yüzde 33'nü kapsayan, aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz. Modern şehircilik esaslarıyla ilçemizdeki yaşam standartlarını yükseltirken, kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan sivil mimari yapılarımızın da yenilemelerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.