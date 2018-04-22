Bursa’nın gürültü eylem planı hazır

Büyükşehir Belediyesi, karayolu, demiryolu ve endüstri kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik özellikle hastane, okul ve konut gibi hassas alanları içeren ve 1 milyon 854 bin kişinin mağduriyetinin değerlendirildiği Bursa Gürültü Eylem Planı'nı tamamladı. 24 farklı kategoride gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerini kapsayan gürültü haritaları doğrultusunda oluşturulan eylem planı, onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan 24 adet stratejik gürültü haritasında 246 kilometrekarelik yerleşim alanında 672 bin 583 hane, 222 bin 484 hassas kullanım içeren bina, binden fazla okul ve eğitim binası ve 113 hastane binası için 1 milyon 854 bin kişinin gürültüden etkilenmesi değerlendirildi. Planda bazı caddelerde tek bir eylem gürültü değerlerini sınır değerler içine alabilirken, bazı caddelerde ise birden fazla eylem entegre şekilde uygulanarak gürültü değerleri sınır değerlerin içine çekildi.

BUGÜN NELER OLDU