Çavuşoğlu: SSK’yı batıran adam sistemimize laf ediyor

Bursa'da bir sağlık ocağı açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Çavuşoğlu, "Zamanında SSK'yı batıran adam kalkmış sağlık sistemi ile ilgili açıklamalar yapıyor. Sen önce kendi kapının önünü temizle" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey Hamidiye Mahalesi'nde sağlık ocağı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, "Bundan 15 yıl önce SSK Hastanesi'nde sıraya giren hastalarımızın 8 ila 10 ay sonrasına ameliyat tarihi aldığını unutmadık. Bizlere unutturmaya çalışanlar var" dedi.

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