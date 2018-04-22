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Çavuşoğlu: ’yı batıran adam sistemimize laf ediyor

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Çavuşoğlu: SSK’yı batıran adam sistemimize laf ediyor

'da bir sağlık ocağı açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, lideri 'nu sert sözlerle eleştirdi. Çavuşoğlu, "Zamanında 'yı batıran adam kalkmış sağlık sistemi ile ilgili açıklamalar yapıyor. Sen önce kendi kapının önünü temizle" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey Hamidiye Mahalesi'nde sağlık ocağı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, "Bundan 15 yıl önce SSK Hastanesi'nde sıraya giren hastalarımızın 8 ila 10 ay sonrasına ameliyat tarihi aldığını unutmadık. Bizlere unutturmaya çalışanlar var" dedi.

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Çavuşoğlu: SSK’yı batıran adam sistemimize laf ediyor
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