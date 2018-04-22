CHP’li belediyeden çevre katliamı

Kesilen hizmet dışı faturalarla yaklaşık 600 Milyonluk bütçesini çarçur eden ve üzerine 161 Milyon borçla gündemden düşmeyen Yalova Belediyesi, kenti adeta kaderine terk etti. Ciddi bir alt yapı sorunu yaşanan kentte kanalizasyon suları sokaklara ve çocuk parklarına kadar taştı.

KANALİZASYON DENİZE BOŞALIYOR

CHP'li Başkan Vefa Salman, Marmara'nın incisi olan Yalova'yı kaderine terk etti. Turizm şehri olan kentte lağım suları sokaklara ve çocuk parklarına kadar taştı. Yalovalılar kötü kokudan dolayı pencerelerini bile açamaz hale geldi. CHP'li Belediye ise vatandaşlardan yağmur gibi yağan şikâyetlere kulak tıkamayı tercih etti. Vatandaşların dışarıya çıkamadığı kentte kanalizasyon sorununa el atmayan CHP'li Belediye, keskin kokuların yayıldığı sahil bandına çözüm üretemezken, biriken kanalizasyon sularını Marmara denizine boşaltarak bir de çevre katliamına neden oluyor. Bu duruma isyan eden Yalovalılar, tepkilerini, "Sahilde gezemiyoruz. Cadde ve sokaklar lağım kokuyor. Evde cam açamıyoruz. Yazlık ve turizm şehri olan Yalova sezona lağım kokusu ile giriyor. Utanç verici" sözleriyle dile getiriyor. Yalova Kanalizasyon ve Atık Su İşleri Başkanı Ahmet Özsümer aylar öncesinden konuyu kamuoyuna duyurduklarını söyledi. Özsümer yaptığı açıklamada, "Şehiriçi kanalizasyon hatlarının bakımı için Yalova Belediyesini uyardık. Belediye ise konuya tamamen tepkisiz kalmayı tercih etti. Bizler üzerimize düşen ve bize bağlı olan tüm hatların bakımını yaptık, şehir içindeki hatların sorumluluğu belediyenindir. Başkan Vefa Salman, hizmet üretmek yerine borç yapmakla meşgul. Bize yani YASKİ'ye bile 3.5 milyon borcunu ödemedi. Bu sorunun önüne geçilmez ise Yalova yaz sezonunda daha da ağır kokulara maruz kalabilir" dedi.

"ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

Yaşanan kanalizasyon ve kötü koku ile ilgili olarak binlerce vatandaşın Belediye şikâyet hattı olan 153'ü aradığını dile getiren YASKİ Başkanı Özsümer, "Arayan vatandaşlara yalan beyanlar veriliyor. Konunun kendileri ile alakalı olmadığını, AK Parti'nin yönetimindeki YASKİ'nin görevini yapmadığını söyleyerek çok net bir şekilde algı operasyonu yapılıyor. Birliğimiz 5 Belediye'ye hizmet ediyor ve sadece Yalova belediyesi ile sorun yaşıyor" dedi.