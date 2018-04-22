Değirmenönü ve Karapınar ideal yaşama adım attı

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'ı plansız yapılaşmadan kurtararak modern ve ideal şehir kimliğine dönüştürmeyi hedefleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile birlikte Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinin ve Yıldırım Beyazıt Gençlik Merkezi'nin inşa edileceği bölgede incelemelerde bulundu. 232 hektarlık plana ve uygulama alanı içerisinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte bölge, Yıldırım'ın modern yaşam alanlarından biri olacak.

FİZİKİ VE SOSYAL DÖNÜŞÜM BİR ARADA

Yıldırım'da uzun yıllardır gerçekleşen plansız yapılaşmaya son vererek bu önemli sorunu ilçenin kaderi olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Edebali, "Yıldırım'da son otuz, kırk yıldır hiçbir planlama ilkesine uyulmayan düzensiz bir yapılaşma vardı. Şehrimizin geleceğini kurtarmak adına standartları yüksek bir planlama yaptık. Geniş yolları, sosyal donatı alanları, yeni sağlık ve eğitim alanlarıyla değerlerimize, kültürümüze, mimari anlayışımıza uygun yeni bir tasarımla Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinin planlarını oluşturduk. Bu bölge, planladığımız kentsel dönüşüm çalışması ile birlikte ticari açıdan da kendi ayakları üzerinde durabilen, yaşayabilen bir alan olacak" dedi.



'YILDIRIM'IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR"

Yıldırım'ın her geçen gün kabuk değiştirdiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası ile Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çalışmalara zemin hazırladık. Başkanımızın, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanında Değimenönü ve Karapınar mahallelerine inşa edilecek gençlik merkezi ile gençlerimizin sportif ve kültürel açıdan daha donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlamış olacağız" dedi.