ELS Lift, yenilikçi ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor

Yaklaşık 12 yıldan bu yana, Türkiye'nin personel yükseltici platform sektöründe global ölçekte önemli çalışmalara imza atan ELS Lift, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve sektöre yön veren her türlü organizasyonda aktif olarak yer almayı sürdürüyor. Personel yükseltici platform sektöründe Türkiye'nin global ölçekteki öncü markası olan ELS Lift, 2-5 Mayıs'ta kaldırma ve ağır taşıma sektöründe Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Vinç, İstif Makineleri, Platform, Proje Taşımacılığı ve İhtisas Fuarı'nda, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle boy göstermeye hazırlanıyor. Fuar, kiralama firmaları, müteahhitler, taşeronlar, liman işletmeleri, endüstriyel tesisler de dahil olmak üzere birçok kullanıcıya da hitap edecek.

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