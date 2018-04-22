Marmarabirlik havuzdan ürün alımına başlıyor

Kampanya döneminde üretici ortaklarından 51 bin 500 ton ürün alan Marmarabirlik, özellikle iri zeytine olan talebin artması üzerine havuzdan ürün alımlarına başlama kararı aldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, GOLD markalı ürüne ve şarküteri reyonlarındaki iri kalibreli zeytine olan talebinin artması nedeniyle 24 Nisan'dan itibaren havuzdan ürün alımlarına başlanılacağını açıkladı. Başkan Asa, "Ürününü Marmarabirlik'e satmak isteyen üreticiler, numunesiyle birlikte kooperatiflerine müracaat edebilirler" dedi. Asa, alımların kilogramda adedi 201 ve 290 dane arasında olacağını, 300 dane ve daha ince olan ürünlerin alınmayacağını bildirdi. Geçtiğimiz kampanya döneminde üretici ortaklarından 51 Bin 500 ton ürün alındığını anımsatan Asa, özellikle iri zeytine artan talebin karşılanabilmesi ve satışların daha da arttırılmasına yönelik olarak havuzdan ürün alımlarına başlama kararı aldıklarına söyledi.

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