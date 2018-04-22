Üretici pazarı hareketlendi

Osmangazi Belediyesi tarafından Armutköy Mahallesi'nde 21 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Üretici Pazarı, üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan örnek bir proje oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Armutköy Mahallesi'nde kurulan ve 16 ova köyünde yetiştirilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan Üretici Pazarı'nı gezerek üreticiler ile bir araya geldi. 16 ova köyünde yetiştirilen ürünlerin doğrudan satışının yapıldığı pazarda, ovada yer alan her köyün 10 metrekarelik kendine ait satış ünitesi yer alıyor.

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