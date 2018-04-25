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yolunda

Efsane Türk gölge oyunu -, ’nin kültür elçisi oldu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:11
Karagöz İngiltere yolunda

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk kültürünü tanıtma projesi kapsamında 'ye gelen genç , Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 'nde 'bir hafta süreyle' gölge oyunu figürlerinin tasvirinin nasıl yapıldığını inceledi ve bu konuda eğitim aldı.

10 yıldır 'da yaşayan ve burada oyunculuk eğitimi alan Türk, - gölge oyununun perdeye nasıl yansıtıldığına ilişkin detayları yakından inceleme imkânı buldu. Karagöz Müzesi'nin 'Salıncak' isimli gölge oyununu Londra'da perdeye taşımaya hazırlanan Türk, oyunun İngilizce çevirisini de İngiliz miniklerle buluşturmayı planlıyor.

Türk, "Oyunun müziklerini İngilizce şarkılardan seçebiliriz. Oyunun finalinde seslendirilen şarkısını, 'ın popüler bir şarkısı ile değiştirebiliriz. Ayrıca, İngiliz kültürüne yakın espri ve motiflerle Hacivat-Karagöz gölge oyununu İngiliz çocuklara sevdirebiliriz" dedi.

Karagöz Müzesi'nin somut olmayan kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade eden Türk, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk kültürünü tanıtma projesi kapsamına Karagöz ve Hacivat gölge oyununu öne çıkarmasının da Bursa için bir şans olduğunu söyledi.

Genç oyuncu, bir hafta boyunca kendisini ağırlayan ve gölge oyununa ilişkin tüm incelikleri paylaşan Karagöz Müzesi çalışanları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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Karagöz İngiltere yolunda
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