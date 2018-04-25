Öğrencilerin gözünde SEKA Kağıt Müzesi tuvale aktarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla ''Müzeden Gelen Sesler'' projesi hayata geçirildi. SEKA Kağıt Müzesi'nin tanıtımının yapılması ve katılımcılara müze bilincinin aşılanması amaçlandığı projede 6 farklı okuldan 160 öğrenci, Kağıt Müzesi'ni kendi bakış acılarıyla 20 tuvale aktardı. SEKA Kağıt Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda, projede görev alan görsel sanatlar öğretmenleri ve öğrencilerin katılımıyla sergi açılışı yapıldı.

Müzeyi gezerek bütün ayrıntılarını inceleyen öğrenciler, gördükleri objeleri ve müze malzemelerini hayal güçleriyle birleştirerek tuvallere çizdiler. "Müzeden Gelen Sesler" resim sergisi 24 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında, SEKA Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacak.

