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Sapanca Kadın Meclisinden, Kaymakam Ada’ya Ziyaret

Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sapanca Kaymakamı Ali Ada’yı makamında ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:16

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Küçükvardar, Cemile Çakmak, Zeynep Seyhan, Hülya Memi, Selma Saylan, Emine İlter ile birlikte Kaymakam Ali Ada'ya ziyarette bulundular.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, Sapanca'nın ilk Kadın Meclisi olarak gerçekleştirmiş oldukları projelere ve çalışmalara ilişkin Ada'ya bilgi verdi. Meclis Başkanı Sever; "Oluşturduğumuz Kadın Meclisi sayesinde Sapanca için olumlu ve faydalı işler yapacağımıza, çocuklarımıza ve çevremizdeki birçok insana ve en önemlisi kadınlarımızın topluma kazandırdıklarını, neler yapabileceğini göstermiş olacağız" dedi. Kendilerini makamında ağırladıkları için Kaymakam Ali Adaya teşekkür ettiler.

Kaymakam Ada, "Demokrasinin en belirgin göstergelerinden olan kadın kuruluşlarının, sosyal hayattaki varlığının yanında ne kadar aktif olduklarının da önemli olduğunu, kadının toplumda hak ettiği saygın konuma ulaşması yolunda elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazırız" dedi. Ziyaretlerinden dolayı Kadın Meclisi Başkanına ve üyelerine teşekkür etti. Meclis üyeleri Sapanca Kaymakamı Ali Ada'ya çiçek takdim ettiler.

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Sapanca Kadın Meclisinden, Kaymakam Ada’ya Ziyaret
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