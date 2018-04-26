SGM’li minikler kardeşlerini unutmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri öğrencileri, Kardeşlik Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar köyüne kütüphane açılması için oluşturulmuş projeye minik öğrenciler, kendi kütüphanelerinde bulunan onlarca kitabı kardeşlerine hediye olarak gönderdi. Hediye kitapların üzerine 'Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri'nden Değerli Kardeşlerime' yazılı mühürleri basan minikler, hediye paketi haline getirdikleri kitapları kargoya teslim ettiler.

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